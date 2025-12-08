LPI-J: Einbruch in Bürogebäude

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Schlöben: Als am Sonntag ein 74-Jähriger von seinem Wochenendausflug zurückkehrte machte er eine schockierende Feststellung. Ein Fenster war durch unbekannte aufgehebelt wurden und das gesamte Haus durchwühlt. Genaue Angaben zu den erlangten Gegenständen konnten bisher nicht gemacht werden. Jedoch entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Menschen ...

