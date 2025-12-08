PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Einbruch in Bürogebäude

Weimar (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in ein Bürogebäude in der Westvorstadt eingebrochen. Dabei versuchten sie diverse Türen aufzuhebeln, was auch teilweise misslang. Mehrere Räume wurden durch die Täter geöffnet und durchwühlt. Die Täter flüchteten in der Folge. Was genau gestohlen wurde konnte bisher nicht gesagt werden. Die genauen Tatumstände sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

