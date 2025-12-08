Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schlöben: Als am Sonntag ein 74-Jähriger von seinem Wochenendausflug zurückkehrte machte er eine schockierende Feststellung. Ein Fenster war durch unbekannte aufgehebelt wurden und das gesamte Haus durchwühlt. Genaue Angaben zu den erlangten Gegenständen konnten bisher nicht gemacht werden. Jedoch entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Menschen die etwas verdächtiges Wahrgenommen haben, melden sich bitte mit Nennung des Aktenzeichens 0317967/2025, telefonisch unter 03644 541 0 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de.

