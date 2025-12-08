PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schlöben: Als am Sonntag ein 74-Jähriger von seinem Wochenendausflug zurückkehrte machte er eine schockierende Feststellung. Ein Fenster war durch unbekannte aufgehebelt wurden und das gesamte Haus durchwühlt. Genaue Angaben zu den erlangten Gegenständen konnten bisher nicht gemacht werden. Jedoch entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Menschen die etwas verdächtiges Wahrgenommen haben, melden sich bitte mit Nennung des Aktenzeichens 0317967/2025, telefonisch unter 03644 541 0 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Jugendliche klettern auf Funkturm

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hainspitz: Eine 41-Jährige Zeugin, meldete mehrere Jugendliche, welche am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf einem Funkturm in der Nähe von Hainspitz klettern würden. Durch eingesetzte Polizeibeamte, konnten die insgesamt fünf Personen im Innenraum des Gebäudes festgestellt werden. Dabei konnte bisher auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Jugendlichen tatsächlich versucht haben ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Fahrradfahrer mit Schlagstock unterwegs

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Am späten Sonntagabend haben Streifenbeamte einen Fahrradfahrer in der Jenaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als sie das Fahrrad näher betrachteten, waren sie überrascht, als sie einen mit Klett befestigten Teleskopschlagstock feststellten. Nach Angaben des 60-Jährigen Radfahrers würde er die Waffe als Verteidigung gegen Hunde nutzen. Der Schlagstock wurde ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Kind angefahren und leicht verletzt

    Jena (ots) - Am Sonntag gegen 15:40 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Renault entlang des Leutragraben in Jena. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer Grün. Ein 11-Jähriges Kind überquerte jedoch trotz roter Fußgängerampel die Straße. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und touchierte das Kind. Dieses kam zu Fall und verletzte sich leicht an Händen und Beinen. Es wurde für weitere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren