Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendliche klettern auf Funkturm

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hainspitz: Eine 41-Jährige Zeugin, meldete mehrere Jugendliche, welche am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf einem Funkturm in der Nähe von Hainspitz klettern würden. Durch eingesetzte Polizeibeamte, konnten die insgesamt fünf Personen im Innenraum des Gebäudes festgestellt werden. Dabei konnte bisher auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Jugendlichen tatsächlich versucht haben auf den Turm zu klettern. Dies hätte eine enorme Gefahr für die Personen dargestellt. Die jungen Personen wurden über die Gefahren solcher Aktionen belehrt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell