PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendliche klettern auf Funkturm

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hainspitz: Eine 41-Jährige Zeugin, meldete mehrere Jugendliche, welche am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf einem Funkturm in der Nähe von Hainspitz klettern würden. Durch eingesetzte Polizeibeamte, konnten die insgesamt fünf Personen im Innenraum des Gebäudes festgestellt werden. Dabei konnte bisher auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Jugendlichen tatsächlich versucht haben auf den Turm zu klettern. Dies hätte eine enorme Gefahr für die Personen dargestellt. Die jungen Personen wurden über die Gefahren solcher Aktionen belehrt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Fahrradfahrer mit Schlagstock unterwegs

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Am späten Sonntagabend haben Streifenbeamte einen Fahrradfahrer in der Jenaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als sie das Fahrrad näher betrachteten, waren sie überrascht, als sie einen mit Klett befestigten Teleskopschlagstock feststellten. Nach Angaben des 60-Jährigen Radfahrers würde er die Waffe als Verteidigung gegen Hunde nutzen. Der Schlagstock wurde ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Kind angefahren und leicht verletzt

    Jena (ots) - Am Sonntag gegen 15:40 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Renault entlang des Leutragraben in Jena. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer Grün. Ein 11-Jähriges Kind überquerte jedoch trotz roter Fußgängerampel die Straße. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und touchierte das Kind. Dieses kam zu Fall und verletzte sich leicht an Händen und Beinen. Es wurde für weitere ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Leicht Verletzter nach Verkehrsunfall

    Jena (ots) - Am Sonntag gegen 14:30 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Skoda die Kreisstraße 12 aus Richtung Closewitz kommend in Richtung Cospeda. Er bog bei einer abknickenden Vorfahrtsstraße nach rechts in den Schulweg ein und verließ damit die Vorfahrtsstraße. Dabei übersah er mutmaßlich einen 72-Jährigen VW Fahrer, welcher aus der Schulstraße kam. Die Autos kollidierten miteinander. An beiden Fahrzeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren