Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leicht Verletzter nach Verkehrsunfall

Jena (ots)

Am Sonntag gegen 14:30 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Skoda die Kreisstraße 12 aus Richtung Closewitz kommend in Richtung Cospeda. Er bog bei einer abknickenden Vorfahrtsstraße nach rechts in den Schulweg ein und verließ damit die Vorfahrtsstraße. Dabei übersah er mutmaßlich einen 72-Jährigen VW Fahrer, welcher aus der Schulstraße kam. Die Autos kollidierten miteinander. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und die Fahrzeuge mussten jeweils abgeschleppt werden. Der 71-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

