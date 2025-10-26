Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter flieht nach Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern von den Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, der am 13. Dezember 2024 gegen 18:30 Uhr im Hauptbahnhof Gelsenkirchen einen Mann zunächst beleidigte und anschließend angriff.

Der Geschädigte wurde durch den unbekannten Tatverdächtigen offenbar unvermittelt und grundlos beleidigt. Als sich der Geschädigte mit dessen Begleitung entfernte, verfolgte der Tatverdächtige diese und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug er dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser Verletzungen davontrug.

Anschließend floh er durch den Nordausgang in unbekannte Richtung.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung nach dem unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Tat ereignete sich am 13. Dezember 2024 gegen 18:30 Uhr in der Haupthalle des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden: https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/13-dezember-2024-gefaehrliche-koerperverletzung-beleidigung-gelsenkirchen-hbf-41-2025

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell