BPOL NRW: Zwei Festnahmen durch Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf

Im Rahmen einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Paris/Frankreich stellte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Donnerstagmorgen (23.10.2025) eine zur Fahndung ausgeschriebenen Montenegrinerin fest. Die 52-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Köln gesucht. Diese hatte im September dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Urkundenfälschung erlassen. Demnach wurde die Gesuchte bereits im November 2023 rechtskräftig verurteilt. Da sie sich auf die ergangene Strafantrittsladung nicht gestellt hatte, wurde die Fahndung veranlasst. Doch die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 74 Tagen konnte von der im Rheinland lebenden Frau abgewendet werden, indem sie die Geldstrafe in Höhe von 2.960 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich.

Kurz darauf nahmen die Beamten einen Niederländer fest. Nach dem 66-Jährigen, der beabsichtigte, nach Bodrum/Türkei zu fliegen, wurde in diesem Fall von der Staatsanwaltschaft Würzburg gefahndet. Bereits im Februar 2023 hatte diese einen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den im Mai 2022 Verurteilten ausgestellt. Der in den Niederlanden lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von fünf Tagen ebenfalls abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 175 Euro vor Ort beglich. Anschließend setzte er seine Reise fort.

