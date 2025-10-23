PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Manche lernen, andere nicht - Bundespolizei mit zwei Festnahmen

Aachen (ots)

Am gestrigen Mittwoch konnte die Bundespolizei Aachen zwei Haftbefehle vollstrecken und feststellen, dass manche Menschen gelernt haben und andere nicht.

Gegen 15 Uhr reiste ein 37-jähriger Bulgare über die BAB 4 nach Deutschland ein. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. 55 Tage Haft oder 1650 EUR lautete das Urteil. Er konnte durch die Zahlung vor Ort die Haftstrafe abwenden. Erwähnenswert ist, dass er als Beifahrer eingereist ist, da hat wohl jemand dazugelernt.

Nichts dazugelernt hatte offensichtlich ein 39-jähriger Deutscher. Dieser wurde gegen 19:30 Uhr im Aachener Hauptbahnhof kontrolliert. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. 82 Tage Haft oder 1230,- EUR waren das Urteil. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde bei der Person ca. 9 g Amphetamin aufgefunden. Somit wurde vor der Einlieferung in die JVA Aachen aufgrund von Zahlungsunfähigkeit noch eine Strafanzeige wegen erneutem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

