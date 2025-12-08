Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind angefahren und leicht verletzt

Jena (ots)

Am Sonntag gegen 15:40 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Renault entlang des Leutragraben in Jena. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer Grün. Ein 11-Jähriges Kind überquerte jedoch trotz roter Fußgängerampel die Straße. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und touchierte das Kind. Dieses kam zu Fall und verletzte sich leicht an Händen und Beinen. Es wurde für weitere Untersuchungen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen aufgenommen.

