LPI-J: Fahrradfahrer mit Schlagstock unterwegs
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Stadtroda: Am späten Sonntagabend haben Streifenbeamte einen Fahrradfahrer in der Jenaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als sie das Fahrrad näher betrachteten, waren sie überrascht, als sie einen mit Klett befestigten Teleskopschlagstock feststellten. Nach Angaben des 60-Jährigen Radfahrers würde er die Waffe als Verteidigung gegen Hunde nutzen. Der Schlagstock wurde sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
