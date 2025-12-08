LPI-J: Diebe auf frischer Tat erfasst
Apolda (ots)
Weil die Überwachungskamera Alarm schlug, konnten gestern Nacht zwei Diebe auf frischer Tat erfasst werden. Gegen 22:30 Uhr entwendeten die beiden Männer (26, 46) Europaletten von einem Baumarkt in der Hanfstraße in Apolda. Der Besitzer des Baumarktes alarmierte umgehend die Polizei, welche durch ihr rasches Eingreifen die beiden Diebe stellen konnte. Gegen die beiden Männer wurden entsprechende Anzeigen erstattet.
