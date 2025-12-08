LPI-J: Diebe auf frischer Tat erfasst

Weimar/Weimarer Land (ots) - Ein 35-Jähriger fuhr am Sonntagmorgen gegen 07:00 Uhr mit seinem Auto von Nohra in Richtung Erfurt. Kurz nach Ortsausgang Nohra kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer war unverletzt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es wird ermittelt, ob eine Übermüdung unfallursächlich gewesen sein konnte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr