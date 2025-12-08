PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Diebe auf frischer Tat erfasst

Apolda (ots)

Weil die Überwachungskamera Alarm schlug, konnten gestern Nacht zwei Diebe auf frischer Tat erfasst werden. Gegen 22:30 Uhr entwendeten die beiden Männer (26, 46) Europaletten von einem Baumarkt in der Hanfstraße in Apolda. Der Besitzer des Baumarktes alarmierte umgehend die Polizei, welche durch ihr rasches Eingreifen die beiden Diebe stellen konnte. Gegen die beiden Männer wurden entsprechende Anzeigen erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

