FW-GE: Küchenbrand im Ortsteil Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Küchenbrand in der Hugostraße im Ortsteil Buer alarmiert. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung im Innenangriff ein und konnte eine Brandausbreitung verhindern. Der Rettungsdienst betreute eine Person vorsorglich vor Ort, ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und Kontrolle der Brandstelle mittels Wärmebildkamera wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte von den Feuer- und Rettungswachen Buer und Hassel vor Ort.

