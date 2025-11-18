Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Wohnungsbrand im Ortsteil Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem gemeldeten Brandereignis in der Vandalenstraße im Ortsteil Bulmke-Hüllen alarmiert. Laut Anwohner war zuvor eine kurzzeitige Stichflamme, im ersten Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohngebäudes, zu sehen gewesen. In der betroffenen Wohnung befanden sich keine Personen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten umgehend die Brandbekämpfung im Innenangriff ein und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte beschränkte sich das Brandgeschehen auf die betroffene Wohnung - eine Ausbreitung auf andere Bereiche wurde verhindert. Der Rettungsdienst betreute eine Person vorsorglich vor Ort, ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Neben den Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Heßler und Buer der Berufsfeuerwehr war auch der Löschzug Ückendorf der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen im Einsatz. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz.

Nach abschließender Kontrolle des Gebäudes wurde die Einsatzstelle an die Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell