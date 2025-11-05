Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Verletzte Person nach Zimmerbrand in Gelsenkirchen-Horst

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochmorgen um 01:23 Uhr wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Zimmerbrand in die Schlossstraße in den Ortsteil GE-Horst gerufen. Dort war im zweiten Obergeschoss einer Wohnung ein Brand in einem Wohnzimmer ausgebrochen. In der Brandwohnung brannte eine Couch im Wohnzimmer. Auslöser war vermutlich eine Heizdecke.

Der Wohnungsmieter wurde noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr durch andere Mieter aus der Wohnung geführt und anschließend rettungsdienstlich behandelt und in ein Krankenhaus transportiert. Insgesamt 11 weitere Bewohner des fünfgeschossigen Gebäudes wurden ebenfalls rettungsdienstlich betreut, da diese durch den verrauchten Treppenraum geflüchtet waren und zunächst der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand. Hier wurden jedoch keine weiteren medizinischen Maßnahmen erforderlich.

Weitere Personen befanden sich bei Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr in dem Gebäude. Zur Brandbekämpfung und Kontrolle des Gebäudes wurden zwei Atemschutztrupps mit einem Mehrzweckstrahlrohr eingesetzt. Das Gebäude wurde mittels Hochdrucklüfter vom Brandrauch befreit. Zwei Drehleitern gingen an zwei Gebäudeseiten in Stellung.

Der Einsatz war nach ca. 1 Std. beendet. Die Feuerwehr Gelsenkirchen war mit 29 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell