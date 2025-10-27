Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Überörtliche Hilfe nach Fund eines 250-Kilo-Blindgängers in Datteln

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen frühen Nachmittag wurde über die Bezirksregierung Münster ein Hilfeersuchen für die Stadt Datteln an die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst Gelsenkirchen gerichtet. Auf dem dortigen Gelände eines Unternehmens wurde ein Blindgänger gefunden. Wie bei solchen Funden üblich, muss der Blindgänger noch am gleichen Tag entschärft werden. Nach Angaben der Stadt Datteln handelt es sich um eine britische 250-Kilo-Bombe. Der Evakuierungsradius beträgt 250 Meter um die Fundstelle. Insgesamt sind 300 Bürger*innen betroffen. Betroffen von der Evakuierung ist auch ein Seniorenheim. Die Bewohner*innen des Seniorenheims werden für die Dauer der Entschärfung in Waltrop untergebracht.

Zur Unterstützung der Evakuierung wurde aus Gelsenkirchen ein sogenannter Patiententransportzug 10 angefordert. Hierbei handelt es sich um einen geschlossenen Verband von Einsatzfahrzeugen, bestehend aus einem Führungsfahrzeug und acht Fahrzeugen des Rettungsdienstes. Dieser Verband rückte gegen etwa 15:00 Uhr mit insgesamt 20 Einsatzkräften nach Datteln aus und unterstützt dort die notwendigen Transporte betroffener Bewohner.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell