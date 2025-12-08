PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

LPI-J: Vermisstenmeldung
  • Bild-Infos
  • Download

Jena (ots)

Seit Montag, den 08. Dezember 2025, wird die 17-jährige Alina Seidel vermisst. Alina ist ca. 169 cm groß. Sie hat braune, offene Haare. Bekleidet ist sie mit einer hellen Jeans, hellen Sneakers, einem braunen Top, einer rosa Strickjacke und einer Teddyfelljacke.

Letztmalig wurde Alina am Montag gegen 15:40 Uhr im Bereich der Lessingstraße in Jena gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Alina in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Alina geben? Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641-811124, per E-Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 0318906/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 13:40

    LPI-J: Diebe auf frischer Tat erfasst

    Apolda (ots) - Weil die Überwachungskamera Alarm schlug, konnten gestern Nacht zwei Diebe auf frischer Tat erfasst werden. Gegen 22:30 Uhr entwendeten die beiden Männer (26, 46) Europaletten von einem Baumarkt in der Hanfstraße in Apolda. Der Besitzer des Baumarktes alarmierte umgehend die Polizei, welche durch ihr rasches Eingreifen die beiden Diebe stellen konnte. Gegen die beiden Männer wurden entsprechende ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Fahrrad gefunden

    Weimar (ots) - Eine 85-Jährige in Weimar-Süd staunte am Sonntag nicht schlecht als sie in ihren Garten lief. Unbekannte hatten ein Fahrrad über die Hecke geworfen. Hinzugerufene Polizeikräfte überprüften das Fahrzeug. Dieses war nicht als gestohlen gemeldet. Die unfreiwillige Finderin ließ das Fahrrad zum Fundbüro bringen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Auto in den Graben gefahren

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Ein 35-Jähriger fuhr am Sonntagmorgen gegen 07:00 Uhr mit seinem Auto von Nohra in Richtung Erfurt. Kurz nach Ortsausgang Nohra kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer war unverletzt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es wird ermittelt, ob eine Übermüdung unfallursächlich gewesen sein konnte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren