Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

Jena (ots)

Seit Montag, den 08. Dezember 2025, wird die 17-jährige Alina Seidel vermisst. Alina ist ca. 169 cm groß. Sie hat braune, offene Haare. Bekleidet ist sie mit einer hellen Jeans, hellen Sneakers, einem braunen Top, einer rosa Strickjacke und einer Teddyfelljacke.

Letztmalig wurde Alina am Montag gegen 15:40 Uhr im Bereich der Lessingstraße in Jena gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Alina in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Alina geben? Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641-811124, per E-Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 0318906/2025.

