POL-OF: Vermeintliche Aussprache artet in Auseinandersetzung aus und Unbekannte Diebe im Supermarkt: Zeuge verletzt, Flucht per E-Scooter

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermeintliche Aussprache artet in Auseinandersetzung aus - Hanau

(me) In der Nacht zu Dienstag kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten auf der Nürnberger Straße (einstellige Hausnummern). Nach den bisherigen Erkenntnissen traf sich ein 32-Jähriger gegen 23 Uhr zu einer Aussprache, aufgrund vorausgegangener Meinungsverschiedenheiten, mit dem späteren Tatverdächtigen. Zu dem Treffen seien unerwartet weitere Personen hinzugekommen, die unter anderem aus einem Mercedes mit F-Kennzeichen ausgestiegen sein sollen. Im weiteren Verlauf soll der Maintaler von seinem 27-jährigen Kontrahenten geschlagen worden sein. Zudem hätten zwei bislang unbekannte Männer den Mann mit Pfefferspray besprüht und ihn mit einem länglichen Gegenstand bedroht. Zeugen, die unter anderem Hinweise zu den Identitäten der bislang unbekannten Begleiter des Verdächtigen haben, melden sich bitte bei der Kripo aus Hanau (06181 100-123).

2. Unbekannte Diebe im Supermarkt: Zeuge verletzt, Flucht per E-Scooter -Biebergemünd

(kl) Am Montagabend, gegen 20.25 Uhr, soll ein Unbekannter Waren aus einem Supermarkt gestohlen und bei der Flucht einen Zeugen verletzt haben. Was war passiert? Einer der Tatverdächtigen kaufte Süßigkeiten und wollte anschließend den Markt verlassen. Die Diebstahlsicherung löste aus, woraufhin ein Mitarbeiter den jungen Mann bat, die Jacke zu öffnen. Er rannte jedoch in Richtung Ausgang. Ein aufmerksamer Kunde versuchte sich dem flüchtenden Täter in den Weg zu stellen und wurde von diesem umgerannt, woraufhin beide zu Boden stürzten. Der Dieb schlug dem Zeugen anschließend ins Gesicht und rannte aus dem Markt. Vor dem Geschäft in der Wirtheimer Straße (10er-Hausnummer) wartete sein Komplize, mit dem er auf einem E-Scooter die Flucht fortsetzen konnte. Die zwei Tatverdächtigen werden auf etwa 16 bis 18 Jahre geschätzt. Beide haben dunkle Haare. Die Person auf dem Roller soll einen kurzen, gewellten Bob-Schnitt getragen haben und war mit einer dunkle Jogginghose bekleidet. Der zweite Täter trug eine dunkelblaue Steppjacke und weiße Sneaker; zudem habe er kurze, nach hinten gegelte Haare und einen leichten Oberlippenbart. Die Ermittler bitten um Hinweise. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen melden.

21.10.2025

