PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Cybercrime Vorfall

Jena (ots)

Bereits am Freitag ist ein 53-Jähriger Opfer eines Betruges in Jena geworden. Der Mann wurde von dem unbekannten Täter kontaktiert. Dieser bot ihm Geräte zum Verkauf an und man vereinbarte eine Provision in Krypto-Währung. Die Geräte waren für eine Firma bestimmt. Dazu musste das Opfer nun einen Account auf einer Website einrichten. Er erhielt in der Folge einen QR-Code (ein Scanbarer Link) zugesendet. Nachdem der 53-Jährige den Code gescannt hatte, wurden von dem Konto der Firma ein niedriger bis mittlerer fünfstelliger Betrag abgebucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis: Seien sie bei Online-Geschäften insbesondere im Bereich von Krypto-Währungen misstrauisch.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 23:56

    LPI-J: Vermisste Alina Seidel - Suche eingestellt

    Jena (ots) - Die 17-jährige Vermisste Alina Seidel ist wohlbehalten aufgefunden worden. Bezüglich der vermissten 17-jährigen Vermisste wird die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Inspektionsdienst Jena Telefon: 03641 811123 E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:40

    LPI-J: Diebe auf frischer Tat erfasst

    Apolda (ots) - Weil die Überwachungskamera Alarm schlug, konnten gestern Nacht zwei Diebe auf frischer Tat erfasst werden. Gegen 22:30 Uhr entwendeten die beiden Männer (26, 46) Europaletten von einem Baumarkt in der Hanfstraße in Apolda. Der Besitzer des Baumarktes alarmierte umgehend die Polizei, welche durch ihr rasches Eingreifen die beiden Diebe stellen konnte. Gegen die beiden Männer wurden entsprechende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren