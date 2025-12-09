Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Cybercrime Vorfall

Jena (ots)

Bereits am Freitag ist ein 53-Jähriger Opfer eines Betruges in Jena geworden. Der Mann wurde von dem unbekannten Täter kontaktiert. Dieser bot ihm Geräte zum Verkauf an und man vereinbarte eine Provision in Krypto-Währung. Die Geräte waren für eine Firma bestimmt. Dazu musste das Opfer nun einen Account auf einer Website einrichten. Er erhielt in der Folge einen QR-Code (ein Scanbarer Link) zugesendet. Nachdem der 53-Jährige den Code gescannt hatte, wurden von dem Konto der Firma ein niedriger bis mittlerer fünfstelliger Betrag abgebucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis: Seien sie bei Online-Geschäften insbesondere im Bereich von Krypto-Währungen misstrauisch.

