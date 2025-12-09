Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pflichten als Fahrzeugführer vernachlässigt

Jena (ots)

Am Montagvormittag gegen 10:00 Uhr beobachtete ein 43-Jähriger in Jena-Winzerla, wie eine Mercedes-Fahrerin mit ihrem Auto leicht gegen den seinen Mercedes fuhr und beschädigte. Er sprach daraufhin die Verursacherin auf den Unfall an, diese verließ jedoch die Unfallstelle. Der 43-Jährige informierte nun die Polizei. Diese konnte die Verursacherin in einer nahegelegenen Wohnung ausfindig. Machen. Es handelte sich um eine 31-Jährige, die den Unfall verursachte. Es wurde nun zur Klärung der genauen Umstände ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

