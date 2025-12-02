PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251202-1: Polizisten nahmen mutmaßlichen Dieb fest

Brühl (ots)

Rucksack von Seniorin gestohlen

Polizisten haben am Montagabend (1. Dezember) einen mutmaßlichen Dieb (51) in Brühl festgenommen. Er soll einer Seniorin (86) bis zu ihrer Wohnung gefolgt sein und ihren Rucksack entwendet haben. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 23 dauern an.

Laut ersten Erkenntnissen habe die 86-Jährige mit ihrem Rollator einige Besorgungen in der Brühler Innenstadt gemacht. Sie sei gegen 17.45 Uhr nach Hause zurückgekehrt und habe ihren Rollator samt Rucksack zum Aufschließen der Wohnungstür zunächst im Treppenflur gelassen. Als sie sich umgedreht habe, habe sie einen Mann gesehen, der ihren Rucksack aus ihrem Rollator genommen habe und davongelaufen sei.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach dem Verdächtigen und stellten in der Nähe des Wohnhauses einen Mann fest, auf den die Beschreibung der Geschädigten passte. Sie riefen auf dem Mobiltelefon der Dame an, welches in dem Rucksack, den der Mann bei sich führte, klingelte. Die Beamten durchsuchten den nunmehr Beschuldigten und fanden bei ihm ein Pfefferspray sowie einen Schraubenzieher. Die Einsatzkräfte stellten die Gegenstände sicher und brachten den Rucksack samt Inhalt zur Geschädigten zurück. Den Tatverdächtigen nahmen sie mit zu einer Polizeiwache und nahmen ihn fest. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen verantworten. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

