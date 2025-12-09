Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall nach der Autobahnabfahrt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Ford am Montag gegen 17:00 Uhr die Geraer Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Hermsdorf. Eine 58-Jährige VW-Fahrerin fuhr gerade von der Autobahn 4 ab und beabsichtigte nach links auf die Geraer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie mutmaßlich den von links kommenden Vorfahrtsberechtigten Ford-Fahrer. Es kam zur Kollision. Der Ford des jungen Mannes musste in der Folge abgeschleppt werden. Die 14-Jährige Schwester des Fahrers wurde als Beifahrerin durch den harten Aufprall im Brustbereich verletzt. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

