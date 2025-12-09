Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Polizeibeamte haben am Montagmorgen einen 41-Jährigen Mercedesfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei führten die Beamten mit dem Mann auch einen Drogentest durch. Dieser reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Dem Mann wurde nun die Weiterfahrt untersagt und er musste mit in das nächstgelegene Krankenhaus. Dort wurde ihm zur Beweissicherung Blut abgenommen. Sollte im Blut der Test bestätigt werden, erwartet den Mann ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.

