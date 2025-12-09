Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mutter überführt den Sohn

Weimar (ots)

Gaberndorf: Ein 46-Jähriger befand sich am Montag gegen Mittag in einem Rettungswagen in medizinischer Behandlung. Dabei war der Mann aufgebracht und wollte sich trotz medizinischer Notwendigkeit nicht untersuchen lassen. Der Rettungsdienst zog Polizeibeamte zur Unterstützung hinzu. Als die Beamten eintrafen übergab die 79-Jährige Mutter des Mannes eine Dose in dem sich mutmaßlich Drogen befanden. Diese hatte der Mann in seinem Schuh versteckt. Nach einem Test stellte sich heraus, dass es sich mutmaßlich um Kokain handelte. Die Mutter tat damit das einzig richtige um ihren Sohn vor dem Missbrauch der Substanz zu schützen. Der 46-Jährige wurde nach der Behandlung durch den Rettungsdienst in eine andere Unterkunft gebracht.

