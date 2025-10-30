FW Uedem: Feuerwehr Uedem: Beförderungen und Ernennung des neuen stellvertretenden Leiters

Freiwillige Feuerwehr Uedem

Feuerwehr Uedem: Beförderungen und Ernennung des neuen stellvertretenden Leiters

Am Montag, den 27. Oktober 2025, wurde Christoph Coenders durch den Bürgermeister der Gemeinde Uedem kommissarisch für zwei Jahre zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Uedem bestellt. In dieser Zeit wird er die noch erforderlichen Lehrgänge absolvieren, um die endgültige Ernennung zu erreichen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden außerdem mehrere Feuerwehrkameraden befördert:

Johan Petersen wurde zum Feuerwehrmann ernannt.

Christian Hunzelar und Georg Te-Kaat wurden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert.

Zudem erhielten zahlreiche Kameradinnen und Kameraden ihre Lehrgangsurkunden für erfolgreich absolvierte Ausbildungen. Besonderen Anlass zur Freude gab es für diejenigen, die das Leistungsabzeichen in Bronze erhielten, nachdem sie erfolgreich am Leistungsnachweis teilgenommen hatten.

Im Anschluss an die offiziellen Feierlichkeiten lud der Förderverein der Feuerwehr Uedem alle Anwesenden zu einem kleinen Imbiss und Getränken ein, um die Beförderungen und Auszeichnungen in geselliger Runde ausklingen zu lassen.

Die Feuerwehr Uedem gratuliert allen beförderten und ausgezeichneten Kameradinnen und Kameraden herzlich und wünscht Christoph Coenders viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

