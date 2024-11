Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heckspoiler und Akkuschrauber entwendet

Bad Langensalza (ots)

Zwischen Sonntagabend, 17.20 Uhr, und Montag, 7.10 Uhr, machten sich Unbekannte an einem Auto zu schaffen, welches auf einem Parkplatz in der Tonnaer Straße abgestellt war. Der oder die Täter entwendeten gewaltsam den am Pkw verbauten Heckspoiler. Aus dem Kofferraum erbeuteten die Diebe außerdem einen Akkuschrauber. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0284495

