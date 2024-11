LPI-NDH: Baugeräte aus Container gestohlen

Artern (ots) - Etwa 3000 Euro Sachschaden entstand am vergangenen Wochenende an einem abgestellten Pkw in Artern. Zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, war ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem am Fahrbahnrand der Karl-Hühnerbein-Straße geparkten Pkw kollidiert. Anschließend verließ der unbekannte Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei leitete ein ...

