LPI-J: Verfassungswidrige Graffiti gesprüht
Jena (ots)
An einer Schule in Jena Löbstedt haben unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag insgesamt drei Hakenkreuze mit weißer Farbe gesprüht. Eines der Graffiti wurde dabei auf dem Boden eines Sportplatzes gesprüht. Die Symbole wurden in einer Größe von ca. 50 x 50 cm angebracht. Die Schulleitung veranlasste die Entfernung der Schmierereien und die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
