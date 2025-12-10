LPI-J: Schlägerei zwischen mehreren Personen
Jena (ots)
Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr meldeten Zeugen in der Jenaer Straße eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Sofort wurden mehreren Streifenwagen zum Einsatzort geschickt. Noch vor Eintreffen der Beamten, war die Schlägerei beendet. Doch konnten die fünf Beteiligten festgestellt und identifiziert werden. Trotz mehrerer Befragungen konnte die Ursache der Auseinandersetzung zunächst nicht festgestellt werden. Mindestens drei Personen wurden leicht verletzt. Ein Ermittlungsverfahren zu den genauen Tatumständen wurde eingeleitet.
