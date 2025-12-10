PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlägerei zwischen mehreren Personen

Jena (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr meldeten Zeugen in der Jenaer Straße eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Sofort wurden mehreren Streifenwagen zum Einsatzort geschickt. Noch vor Eintreffen der Beamten, war die Schlägerei beendet. Doch konnten die fünf Beteiligten festgestellt und identifiziert werden. Trotz mehrerer Befragungen konnte die Ursache der Auseinandersetzung zunächst nicht festgestellt werden. Mindestens drei Personen wurden leicht verletzt. Ein Ermittlungsverfahren zu den genauen Tatumständen wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 08:00

    LPI-J: Beleidigung auf Parkplatz

    Jena (ots) - Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr traf ein 54-Jähriger auf eine 34-Jährige auf einem Parkplatz in der Jenaer Innenstadt. Die 34-Jährige wartete zusammen mit ihren Kindern auf ihren Partner. Der 54-Jährige fühlte sich von der Frau gestört und begann diese zu belästigen. Der Mann ließ nicht nach und betitelte die Frau unvermittelt als "Nazibraut", kurz darauf kam ihr 35-Jähriger Partner hinzu. Dieser wurde ebenfalls als "Nazi" beschimpft. Das Pärchen ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:00

    LPI-J: Verfassungswidrige Graffiti gesprüht

    Jena (ots) - An einer Schule in Jena Löbstedt haben unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag insgesamt drei Hakenkreuze mit weißer Farbe gesprüht. Eines der Graffiti wurde dabei auf dem Boden eines Sportplatzes gesprüht. Die Symbole wurden in einer Größe von ca. 50 x 50 cm angebracht. Die Schulleitung veranlasste die Entfernung der Schmierereien und die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Türschloss verklebt

    Weimar (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag das Türschloss einer Wohnung in Weimar-West mit einer unbekannten Substanz verklebt. Durch die Verklebung war das Schloss nicht mehr nutzbar und musste ausgetauscht werden. Der Schaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Hinweise zu einem möglichen Täter gibt es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren