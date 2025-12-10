LPI-J: Schlägerei zwischen mehreren Personen

Jena (ots) - Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr traf ein 54-Jähriger auf eine 34-Jährige auf einem Parkplatz in der Jenaer Innenstadt. Die 34-Jährige wartete zusammen mit ihren Kindern auf ihren Partner. Der 54-Jährige fühlte sich von der Frau gestört und begann diese zu belästigen. Der Mann ließ nicht nach und betitelte die Frau unvermittelt als "Nazibraut", kurz darauf kam ihr 35-Jähriger Partner hinzu. Dieser wurde ebenfalls als "Nazi" beschimpft. Das Pärchen ...

