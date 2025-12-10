PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer löst Polizeieinsatz aus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Ein Radfahrer alarmierte am Dienstagnachmittag die Polizei, da er nach seinen Angaben von einem Bauarbeiter in Bad Klosterlausnitz aufgehalten wurde. Die Beamten begaben sich zum Einsatzort. Nachdem die Beamten vor Ort waren, stellte sich die Situation für sie wie folgt dar: Der 35-Jährige Radfahrer war im Begriff eine für Fahrräder gesperrte Baustelle zu durchqueren. Der Bauarbeiter hielt ihn davon ab, da nicht nur die Straße gesperrt war, sondern auch ein Bagger gerade seine Arbeit verrichte und so eine Gefahr für einen Unfall bestanden hätte. Die eingesetzten Beamten schlichteten die Streitigkeit und alle Parteien gingen ihrer Wege.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 08:00

    LPI-J: Fünf Wildunfälle in einer Nacht

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Insgesamt fünf Wildunfälle ereigneten sich von Dienstag auf Mittwoch im Saale-Holzland-Kreis. Dabei kam es zu diversen Sachschäden. Es wurden vier Rehe und ein Wildschwein angefahren. Davon sind mindestens drei Tiere in Folge des Unfalles verstorben. Vier der fünf Unfälle ereigneten sich im Zeitraum von 16:30 bis 17:30 Uhr, also kurz nach Sonnenuntergang. Die Tiere sind im Rahmen der ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:00

    LPI-J: Schlägerei zwischen mehreren Personen

    Jena (ots) - Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr meldeten Zeugen in der Jenaer Straße eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Sofort wurden mehreren Streifenwagen zum Einsatzort geschickt. Noch vor Eintreffen der Beamten, war die Schlägerei beendet. Doch konnten die fünf Beteiligten festgestellt und identifiziert werden. Trotz mehrerer Befragungen konnte die Ursache der Auseinandersetzung zunächst nicht festgestellt ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:00

    LPI-J: Beleidigung auf Parkplatz

    Jena (ots) - Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr traf ein 54-Jähriger auf eine 34-Jährige auf einem Parkplatz in der Jenaer Innenstadt. Die 34-Jährige wartete zusammen mit ihren Kindern auf ihren Partner. Der 54-Jährige fühlte sich von der Frau gestört und begann diese zu belästigen. Der Mann ließ nicht nach und betitelte die Frau unvermittelt als "Nazibraut", kurz darauf kam ihr 35-Jähriger Partner hinzu. Dieser wurde ebenfalls als "Nazi" beschimpft. Das Pärchen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren