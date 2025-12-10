Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer löst Polizeieinsatz aus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Ein Radfahrer alarmierte am Dienstagnachmittag die Polizei, da er nach seinen Angaben von einem Bauarbeiter in Bad Klosterlausnitz aufgehalten wurde. Die Beamten begaben sich zum Einsatzort. Nachdem die Beamten vor Ort waren, stellte sich die Situation für sie wie folgt dar: Der 35-Jährige Radfahrer war im Begriff eine für Fahrräder gesperrte Baustelle zu durchqueren. Der Bauarbeiter hielt ihn davon ab, da nicht nur die Straße gesperrt war, sondern auch ein Bagger gerade seine Arbeit verrichte und so eine Gefahr für einen Unfall bestanden hätte. Die eingesetzten Beamten schlichteten die Streitigkeit und alle Parteien gingen ihrer Wege.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell