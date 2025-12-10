PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu wenig nachgedacht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bürgel: Mehrere Kinder haben am Montag in Bürgel mehrere Zaunlatten aus einem Holzzaun herausgerissen um damit spielerisch zu kämpfen. Durch den Kontaktbereichsbeamten konnten die fünf Kinder im Nachgang bekannt gemacht werden. Mit den Kindern wurde über ihr Verhalten gesprochen und dieses reflektiert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 08:00

    LPI-J: Fahrradfahrer löst Polizeieinsatz aus

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: Ein Radfahrer alarmierte am Dienstagnachmittag die Polizei, da er nach seinen Angaben von einem Bauarbeiter in Bad Klosterlausnitz aufgehalten wurde. Die Beamten begaben sich zum Einsatzort. Nachdem die Beamten vor Ort waren, stellte sich die Situation für sie wie folgt dar: Der 35-Jährige Radfahrer war im Begriff eine für Fahrräder gesperrte Baustelle zu durchqueren. ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:00

    LPI-J: Fünf Wildunfälle in einer Nacht

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Insgesamt fünf Wildunfälle ereigneten sich von Dienstag auf Mittwoch im Saale-Holzland-Kreis. Dabei kam es zu diversen Sachschäden. Es wurden vier Rehe und ein Wildschwein angefahren. Davon sind mindestens drei Tiere in Folge des Unfalles verstorben. Vier der fünf Unfälle ereigneten sich im Zeitraum von 16:30 bis 17:30 Uhr, also kurz nach Sonnenuntergang. Die Tiere sind im Rahmen der ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:00

    LPI-J: Schlägerei zwischen mehreren Personen

    Jena (ots) - Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr meldeten Zeugen in der Jenaer Straße eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Sofort wurden mehreren Streifenwagen zum Einsatzort geschickt. Noch vor Eintreffen der Beamten, war die Schlägerei beendet. Doch konnten die fünf Beteiligten festgestellt und identifiziert werden. Trotz mehrerer Befragungen konnte die Ursache der Auseinandersetzung zunächst nicht festgestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren