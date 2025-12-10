LPI-J: Zu wenig nachgedacht
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Bürgel: Mehrere Kinder haben am Montag in Bürgel mehrere Zaunlatten aus einem Holzzaun herausgerissen um damit spielerisch zu kämpfen. Durch den Kontaktbereichsbeamten konnten die fünf Kinder im Nachgang bekannt gemacht werden. Mit den Kindern wurde über ihr Verhalten gesprochen und dieses reflektiert.
