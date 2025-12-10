PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitsmessanlage zugeklebt

Jena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Dürrenbacher Hütte in Weimar, die rote Blitzlampe einer Geschwindigkeitsmessanlage überklebt. Die Funktion der Anlage war nicht beeinträchtigt, jedoch kann die Manipulation solcher Anlagen verschiedene Straftatbestände erfüllen. Die Anlagen dienen zur Mäßigung der Geschwindigkeit und zum Schutz der Anwohner. Verhängte Verwarngelder sollen die Verkehrsteilnehmer an ein Verkehrsrechtskonformes Verhalten erinnern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 08:00

    LPI-J: Einbruch in Magdala

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Magdala: Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr meldete ein 33-Jähriger den Einbruch in seine Parterrewohnung mit. Unbekannte haben die Terrassentür aufgebrochen und die Wohnung betreten. Es wurde diverser Schmuck gestohlen in einem geschätzten Wert von 300,-Euro. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei hat einige Hinweise für den Schutz ihrer Wohnung oder ihres Haus: Verschließen Sie Fenster, Balkon- und ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:00

    LPI-J: Graffiti gesprüht

    Weimar (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag ein ca. 1,7 x 1 m großes Graffito an eine Hauswand gesprüht. Es wurden drei große Buchstaben in grüner Farbe angebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:00

    LPI-J: Zu wenig nachgedacht

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bürgel: Mehrere Kinder haben am Montag in Bürgel mehrere Zaunlatten aus einem Holzzaun herausgerissen um damit spielerisch zu kämpfen. Durch den Kontaktbereichsbeamten konnten die fünf Kinder im Nachgang bekannt gemacht werden. Mit den Kindern wurde über ihr Verhalten gesprochen und dieses reflektiert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren