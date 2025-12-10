LPI-J: Geschwindigkeitsmessanlage zugeklebt
Jena (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Dürrenbacher Hütte in Weimar, die rote Blitzlampe einer Geschwindigkeitsmessanlage überklebt. Die Funktion der Anlage war nicht beeinträchtigt, jedoch kann die Manipulation solcher Anlagen verschiedene Straftatbestände erfüllen. Die Anlagen dienen zur Mäßigung der Geschwindigkeit und zum Schutz der Anwohner. Verhängte Verwarngelder sollen die Verkehrsteilnehmer an ein Verkehrsrechtskonformes Verhalten erinnern.
