PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Magdala

Weimar/Weimarer Land (ots)

Magdala: Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr meldete ein 33-Jähriger den Einbruch in seine Parterrewohnung mit. Unbekannte haben die Terrassentür aufgebrochen und die Wohnung betreten. Es wurde diverser Schmuck gestohlen in einem geschätzten Wert von 300,-Euro. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei hat einige Hinweise für den Schutz ihrer Wohnung oder ihres Haus:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit - und nach Möglichkeit nicht tagsüber - geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken.

Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel (Türspaltsperre).

Einbruchschutz durch Nachbarschaftshilfe Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn - für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance.

Achten Sie bewusst auf gefährdende und verdächtige Situationen.

Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken.

Achten Sie auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück und sprechen Sie sie an.

Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern Keller- und Bodentüren stets verschlossen sind.

Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken.

Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 08:00

    LPI-J: Graffiti gesprüht

    Weimar (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag ein ca. 1,7 x 1 m großes Graffito an eine Hauswand gesprüht. Es wurden drei große Buchstaben in grüner Farbe angebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:00

    LPI-J: Zu wenig nachgedacht

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bürgel: Mehrere Kinder haben am Montag in Bürgel mehrere Zaunlatten aus einem Holzzaun herausgerissen um damit spielerisch zu kämpfen. Durch den Kontaktbereichsbeamten konnten die fünf Kinder im Nachgang bekannt gemacht werden. Mit den Kindern wurde über ihr Verhalten gesprochen und dieses reflektiert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:00

    LPI-J: Fahrradfahrer löst Polizeieinsatz aus

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: Ein Radfahrer alarmierte am Dienstagnachmittag die Polizei, da er nach seinen Angaben von einem Bauarbeiter in Bad Klosterlausnitz aufgehalten wurde. Die Beamten begaben sich zum Einsatzort. Nachdem die Beamten vor Ort waren, stellte sich die Situation für sie wie folgt dar: Der 35-Jährige Radfahrer war im Begriff eine für Fahrräder gesperrte Baustelle zu durchqueren. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren