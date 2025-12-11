Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann belästigt Passanten und landet im Gewahrsam

Jena (ots)

Mittwoch gegen 20:45 Uhr belästigte eine männliche Person, Passanten im Bereich Holzmarkt. Eine Frau verständigte die Polizei. Der Mann fuhr dann mit der Straßenbahn in Richtung Lobeda-West und konnte dann an der Haltestelle Burgau durch Polizeikräfte festgestellt werden. Der 34-Jährige war äußerst aggressiv und dazu noch alkoholisiert. Als er nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, wehrte er sich so heftig, dass die Beamten gezwungen waren ihn mit Handschellen zu fixieren. Da der Mann sich nicht beruhigen wollte und die Gefahr bestand, dass er weiter Passanten attackiert oder belästigt musste er die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille.

