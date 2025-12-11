PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto fährt in Gleisbett

Jena (ots)

Einen ungewöhnlichen Unfall mussten Polizeibeamte am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr in Jena rekonstruieren. Eine 32-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes in ein Gleisbett in der Nähe der Haltestelle Ringwiese. Doch anstatt nach dem Unfall die Polizei zu informieren, flüchtete die Fahrerin von der Unfallstelle. Sie konnte jedoch wenig später durch Polizeibeamte festgestellt werden. Das Fahrzeug wies Beschädigungen von dem Treffen mit dem Gleisbett auf, und konnte so auch dem Unfall zugeordnet werden. Aber nicht nur das, die Fahrerin war offenbar betrunken, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Gegen die Frau wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Außerdem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

