Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Kleinkraftrad

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dornburg: Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Kleinkraftrad die B88 von Dorndorf in Richtung Jena. Er beabsichtigte nach rechts in die Landstraße 2302 in Richtung Dornburg abzubiegen. Auf der Fahrbahn befand sich jedoch eine mutmaßliche Dieselspur, weswegen der Fahrer wegrutschte und sich dabei leicht verletzte. Der Fahrer wurde vorsorglich und für weitere Untersuchungen in das nächstgelegene Klinikum verbracht. Das Fahrzeug wurde durch Angehörige gesichert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

