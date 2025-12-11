Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gesunde Skepsis und doch alles in Ordnung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 93-Jährige Frau aus Gösen wurde von zwei männlichen Personen besucht, diese wollten ihren Telefonanschluss überprüfen. Das kam der älteren Dame jedoch seltsam vor. Deswegen informierte die Frau die Polizei, da es immer wieder zu versuchten Trickbetrugsfällen insbesondere bei älteren Menschen vorkommt. Der Sachverhalt konnte schnell aufgeklärt werden. Tatsächlich handelte es sich um zwei Mitarbeiter eines Telekommunikationsanbieters. Diese überprüften die Telefonanschlüsse, da Gösen auf Glasfaserkabel umgerüstet werden soll.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell