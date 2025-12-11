PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena
LPI-J: Kellerbrand, Anwohnerin verhindert schlimmeres

Weimar (ots)

Blankenhain: Eine 52-Jährige befeuerte am Mittwochabend den Holzofen im Keller eines Mehrfamilienhauses, jedoch zündete das Holz zunächst nicht richtig. Deswegen legte die Frau mindestens einen Holzscheit zurück auf den Stapel und ging zurück in ihre Wohnung. Als wenig später eine 40-Jährige in den Kellerbereich kam, stellte diese eine starke Rauchentwicklung fest. Sie öffnete eine Tür und ein Fenster um zu lüften. Dabei entfachte ein Feuer im Bereich des Holzstapels. Das Feuer konnte mit einer Decke durch die beiden Frauen gelöscht werden. Neben dem Holz, schmorte ein Kabel leicht an und die Wand verrußte. Zu einer Gefahr für die Bewohner kam es durch das schnelle handeln nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

