LPI-J: Straßenbahnhaltestelle beschädigt
Jena (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Straßenbahnhaltestelle in Jena Lobeda angegriffen. Dabei wurde eine Scheibe mutmaßlich mit einem Stein schwer beschädigt. Der Sachschaden wurde auf ca. 3.000,-Euro geschätzt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
