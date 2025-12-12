PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholrausch endet glimpflich

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Eine Zeugin meldete am Donnerstagmorgen gegen 06:20 Uhr einen volltrunkenen Jugendlichen, welcher auf der Straße liegen würde. Eingesetzte Beamte fanden die Person und brachten ihn zur Polizeidienststelle. Der junge Mann hatte einen Atemalkoholwert von 2,67 Promille. Er wurde durch seine Mutter abgeholt und versorgt. Warum der junge Mann so viel Alkohol getrunken hatte ist bisher nicht bekannt. Glücklicherweise blieb schwere Folge aus, denn insbesondere bei so niedrigen Temperaturen besteht auch die Gefahr von starken Unterkühlungen. Erstrecht wenn eine so hohe Menge Alkohol konsumiert wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

