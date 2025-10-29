FW Datteln: Rettungshubschrauber - Landung in Datteln
Datteln (ots)
Am 29. Oktober 2025 wurde die Feuerwehr Datteln um 09:26 Uhr zu einer Hubschrauberlandung auf der Rudolf-Diesel-Straße alarmiert. Zeitgleich erfolgte ein First-Responder-Einsatz.
Der Notarzt wurde nach der Landung durch die Polizei zur Einsatzstelle gebracht. Insgesamt waren 10 Einsatzkräfte der Feuerwehr Datteln im Einsatz.
Der Einsatz endete um 10:18 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Rückfragen bitte an:
diensthabender Pressesprecher der Feuerwehr Datteln
presse-feuerwehr@stadt-datteln.de
+49 160 982 673 58
Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell