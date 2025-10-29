Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Rettungshubschrauber - Landung in Datteln

Datteln (ots)

Am 29. Oktober 2025 wurde die Feuerwehr Datteln um 09:26 Uhr zu einer Hubschrauberlandung auf der Rudolf-Diesel-Straße alarmiert. Zeitgleich erfolgte ein First-Responder-Einsatz.

Der Notarzt wurde nach der Landung durch die Polizei zur Einsatzstelle gebracht. Insgesamt waren 10 Einsatzkräfte der Feuerwehr Datteln im Einsatz.

Der Einsatz endete um 10:18 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell