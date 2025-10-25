Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Verbranntes Essen löst Großalarm aus

Datteln (ots)

Die Feuerwehr Datteln wurde um 18:53 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand auf der Castroper Straße alarmiert. Nachdem die Leitstelle bereits auf der Anfahrt von über 50 Bewohnern und einem verrauchten Hausflur berichtete, wurde das Stichwort auf F4 sowie möglicherweise Anfall von mehr als 5 Verletzten erhöht. Nach dem Eintreffen der Hauptwache konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Topf mit verbrannten Essen, der für eine Verrauchung in der Wohnung sorgte und den Rauchmelder auslöste, sorgte für den Anruf bei der Leitstelle. Insgesamt befanden sich 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz sowie diverse Rettungsmittel aus dem Kreis Recklinghausen. Alarmiert waren alle Löschzüge der Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell