FW Datteln: Kellerbrand - Herdieckstrasse

Datteln (ots)

Samstag, 11. Oktober 2025, 11:15

Alarmiert: hauptamtliche Kräfte, Löschzüge 2,3 & 5, Rettungsdienst und Polizei Einsatzende: 13:30

Direkt beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein Brand im Kellerbereich des Wohngebäudes bestätigt werden. Alle Bewohner und Bewohnerinnen wurden vorsorglich evakuiert und teilweise durch den Rettungsdienst untersucht und betreut.

Nach umfangreichen Lösch- und Belüftungsmaßnahmen konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.

