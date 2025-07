Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Mann flüchtet vor Polizisten

Schwerin (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 01. Juli 2025 einen Mann am Hauptbahnhof in Schwerin. Dieser zeigte sich mit der Maßnahme offensichtlich nicht einverstanden und flüchtete unerlaubt über die Gleise in Richtung des Güterbahnhofes. Die eingesetzten Beamten stellten die Person jedoch und verbrachten sie zum Bundespolizeirevier Schwerin. Bei der Durchsuchung in der Dienststelle fanden die Beamten typisches Aufbruchwerkzeug und einen Personalausweis, welcher nicht auf ihn ausgestellt war. Zudem bestand gegen den 30- jährigen deutschen Staatsangehörigen eine Fahndungsnotierung zur erkennungsdienstlichen Behandlung durch die Landespolizei. Der Mann muss sich nun wegen des unbefugten Aufenthalts in den Gleisen und dem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Den aufgefundenen Personalausweis stellten die Polizisten sicher. Zur erkennungsdienstlichen Behandlung überstellten die Beamten die Person im Anschluss an die Landespolizei.

