LPI-J: Ungewöhnlicher Diebstahl
Jena (ots)
Hartmannsdorf: Ein 14-Jähriger bemerkte am Donnerstagnachmittag ein Auto, bei dem die Seitenscheibe eingeschlagen war. Hinzugerufene Polizeibeamte überprüften das Fahrzeug. Im Fahrzeug wurde der Schaltknauf abgeschraubt und gestohlen. Der entstandene Schaden am Fahrzeug wurde auf ca. 2.000,-Euro geschätzt. Der Wert des Schaltknaufs wurde auf ca. 5,-Euro geschätzt. Hinweise auf einen Täter gab es nicht.
