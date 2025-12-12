LPI-J: Mountainbikes aus Keller gestohlen
Apolda (ots)
In der Nacht zum 11.12.2025 wurden aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Christian-Zimmermann-Straße in Apolda zwei Mountainbikes im Wert von ca. 1.400 Euro gestohlen. Die Polizei ermittelt. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 03644/541-0.
