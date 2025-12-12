LPI-J: Crystal beschlagnahmt - Fahrt unter Drogen gestoppt
Apolda (ots)
Gestern, konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Apolda im Rahmen einer Personenkontrolle geringe Mengen Crystal beschlagnahmen. Ein 48-jähriger trugen die Drogen bei sich in der Hosentasche. Ein 45-jähriger PKW-Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest schlug positiv auf Cannabis und Amphetamine an. Das Auto musste der 45-Jährige stehen lassen. Gegen beide Männer wurde eine entsprechende Anzeige erstattet.
