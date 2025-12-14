Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrug durch vermeintlichen Messerschleifer

Weimar (ots)

Am Freitag brachte eine 98-jährige Geschädigte aus Weimar zur Anzeige, dass sie bereits letzte Woche einen Besuch eines vermeintlichen Messerschleifers hatte. Dieser brachte sie im Gespräch dazu, ihn in ihre Wohnung zu lassen, um ihre Messer in Augenschein zu nehmen. Jedoch nutzte der Täter diese Möglichkeit offenbar dazu aus, sich in der Wohnung nach Wertgegenständen umzuschauen. Glücklicherweise fand er vermutlich nichts, sodass der Dame hier kein Schaden entstand. Jedoch zahlte sie Geld für das Schleifen der Messer, was nicht oder zumindest nicht im gewünschten Umfang stattfand.

