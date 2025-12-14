LPI-J: Fahren unter BtM Einfluß
Jena (ots)
Bei einer Verkehrskontrolle am 13.Dezember 2025 gegen 19:30 Uhr im Bereich Serba, Saale Holzland Kreis, stellten die Beamten bei einem 21-jährigen Mann aus Hermsdorf Ausfallerscheinungen fest, welche auf die Einnahme von Betäubungsmitteln schließen lassen. Ein erfolgter Schnelltest reagierte positiv. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige, die Weiterfahrt wurde unterbunden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell