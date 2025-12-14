LPI-J: Fahren unter BtM Einfluß

Weimar (ots) - Am Freitag brachte eine 98-jährige Geschädigte aus Weimar zur Anzeige, dass sie bereits letzte Woche einen Besuch eines vermeintlichen Messerschleifers hatte. Dieser brachte sie im Gespräch dazu, ihn in ihre Wohnung zu lassen, um ihre Messer in Augenschein zu nehmen. Jedoch nutzte der Täter diese Möglichkeit offenbar dazu aus, sich in der Wohnung nach Wertgegenständen umzuschauen. Glücklicherweise ...

mehr