PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren unter BtM Einfluß

Jena (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am 13.Dezember 2025 gegen 19:30 Uhr im Bereich Serba, Saale Holzland Kreis, stellten die Beamten bei einem 21-jährigen Mann aus Hermsdorf Ausfallerscheinungen fest, welche auf die Einnahme von Betäubungsmitteln schließen lassen. Ein erfolgter Schnelltest reagierte positiv. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige, die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 07:27

    LPI-J: Verkehrsunfallflucht zwischen Kranichfeld und Tannroda

    Kranichfeld (ots) - Am Freitagmorgen gegen 06:50 Uhr befuhr eine 61-jährige Skodafahrerin mit ihrem Fahrzeug die Straße von Tannroda nach Kranichfeld. Circa 200m vor dem Ortseingang Kranichfeld kam ihr ein roter Kleinwagen entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zur Kollision von beiden Fahrzeugen mit den jeweils linken Außenspiegeln. In der Folge setzte das rote Fahrzeug seine Fahrt fort ohne einen ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:25

    LPI-J: Betrug durch vermeintlichen Messerschleifer

    Weimar (ots) - Am Freitag brachte eine 98-jährige Geschädigte aus Weimar zur Anzeige, dass sie bereits letzte Woche einen Besuch eines vermeintlichen Messerschleifers hatte. Dieser brachte sie im Gespräch dazu, ihn in ihre Wohnung zu lassen, um ihre Messer in Augenschein zu nehmen. Jedoch nutzte der Täter diese Möglichkeit offenbar dazu aus, sich in der Wohnung nach Wertgegenständen umzuschauen. Glücklicherweise ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 14:31

    LPI-J: Crystal beschlagnahmt - Fahrt unter Drogen gestoppt

    Apolda (ots) - Gestern, konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Apolda im Rahmen einer Personenkontrolle geringe Mengen Crystal beschlagnahmen. Ein 48-jähriger trugen die Drogen bei sich in der Hosentasche. Ein 45-jähriger PKW-Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest schlug positiv auf Cannabis und Amphetamine an. Das Auto musste der 45-Jährige stehen lassen. Gegen beide Männer wurde eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren