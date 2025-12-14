PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl und Körperverletzung im Weimarer Atrium

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag wurde in einem Geschäft im Atrium Weimar ein 21- Jähriger dabei beobachtet, wie er sich eine Jacke unter seine eigene zog und vier Mützen in die Taschen steckte. Da er offenbar nicht vorhatte, die Kleidungsstücke - die einen Wert von über 300 Euro hatten - zu bezahlen, verständigten Zeugen den Sicherheitsdienst, der den Täter beim Passieren des Ausgangs aufhalten konnte. Der Täter zeigte sich wenig kooperativ, kam aber zunächst mit ins Büro. Dort entledigte er sich des Diebesgutes und setzte vor Eintreffen der Polizei zur Flucht an. Hierfür schlug er zusätzlich in Richtung des Sicherheitsdienstes, der jedoch dem Schlag ausweichen und den Täter bis zum Eintreffen der Polizei am Boden halten konnte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

