Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Pizza gibt es nicht umsonst

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Erst vor wenigen Tagen wurde die italienische Küche zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO erklärt. Ob das der Grund für einen 32-Jährigen Mann war, im Erfurter Hauptbahnhof ein Stück Pizza zu essen, ist nicht geklärt.

Feststeht jedoch, dass der 32-jährige Algerier sich diese Teigspeise hat schmecken lassen, allerdings ohne dafür zu bezahlen. Er soll heute Morgen über die Theke eines Geschäfts gefasst, das Pizzastück gegriffen und sich damit aus dem Hauptbahnhof bewegt haben.

Beamte der Bundespolizei stellten den hungrigen Dieb. Für den Gegenwert von 3.90 Euro bekam er eine Strafanzeige. So ein Stück essbare Kultur hat eben ihren Preis.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell