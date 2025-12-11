Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann macht sich wegen verfassungsfeindlicher Taten strafbar

Nordhausen, Nordhausen Bahnhof (ots)

Bei der Bestreifung des Bahnhofes Nordhausen stellten Beamte der Bundespolizei am Mittwochnachmittag einem Mann fest, der in einem Geschäft mehrfach den sogenannten Hitlergruß zeigte und zudem lautstark die damit verbundene Person mit Worten huldigte. Auch Reisende wurden Zeugen dieses Verhaltens.

Der Mann wurde durch die Beamten angehalten und überprüft. Der 56-jährige Deutsche gab an, dass ihm die Wirkung und Zielrichtung seiner Handlung bewusst sei. Daher dürfte ihm auch einleuchten, dass er eine Strafanzeige wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen, zu denen auch Worte und Gesten gehören, erhält.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell